В Екатеринбурге проводят проверку из-за нетрезвой воспитательницы в детсаду

В Екатеринбурге организовали проверку из-за нетрезвой воспитательницы в детском саду.

РИА Новости

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на прокуратуру Свердловской области.

Как рассказала старший помощник прокурора Марина Канатова, на пульт оперативных служб поступило заявление от жительницы города о том, что воспитатель в частном детсаду находится на рабочем месте с признаками алкогольного опьянения.

В отношении воспитательницы полицией составлен протокол по статьям КоАП «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории».

Также ведётся проверка в отношении предпринимательницы, открывшей детсад в 2018 году.

«Будет дана правовая оценка её действиям на предмет соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в период противодействия распространению коронавирусной инфекции», — отметила Канатова.

Как сообщал progorod43, что в Кировской области завершили расследование уголовного дела по факту травмирования ребёнка в детсаду.