В Германии за сутки выявили 638 случаев коронавируса

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали Евросоюз усилить координацию в разработке вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19, которая должна быть доступна всему миру.

Всего 8 216 человек с коронавирусом скончались.

Отмечается , что число выявленных случаев COVID-19 в ФРГ достигло 177 850.

В Германии за сутки выявили 638 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха.

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