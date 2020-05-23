В Германии за сутки выявили 638 случаев коронавируса

23 мая 2020     7
В Германии за сутки выявили 638 случаев коронавируса

08:48

В Германии за сутки выявили 638 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха.

© Reuters

Отмечается, что число выявленных случаев COVID-19 в ФРГ достигло 177 850.

Всего 8 216 человек с коронавирусом скончались.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали Евросоюз усилить координацию в разработке вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19, которая должна быть доступна всему миру.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

Источник: Россия Сегодня

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