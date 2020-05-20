В Главконтроле Москвы объяснили, как обжаловать штраф за нарушение самоизоляции

Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков в ходе стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал, как обжаловать штраф за нарушение режима самоизоляции.

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«Обжаловать штраф можно, если гражданин не согласен с тем, что его оштрафовали законно, то есть он ничего не нарушал и у него есть соответствующие доказательства и обоснования. Соответственно, тогда он может воспользоваться порталом mos.ru и подать заявление в электронном виде. Если у гражданина есть неоспоримое доказательство отсутствия своей вины, того, что он соблюдал режим самоизоляции и, допустим, или никуда не выходил, или был в медицинском учреждении, а ему пришёл штраф, то такой факт будет оценён, разобран — и штраф отменён», — сказал Данчиков.

По его словам, на процедуру обжалования гражданину даётся десять дней после получения постановления.

«Ему даётся десять дней на то, чтобы направить соответствующее обращение в Главное контрольное управление, но он может сделать это и раньше, когда получил смс-уведомление или когда получил уведомление в личном кабинете. Штраф является действительным, после того как составлено постановление и оно гражданину направлено по официальным каналам, то есть по электронной почте», — отметил начальник Главконтроля.

Он подчеркнул, что все несправедливые штрафы будут отменены после рассмотрения объективных обстоятельств.

Ранее сообщалось, что штраф за нарушение режима самоизоляции, который был оформлен в Москве инвалиду I группы Ирине Карабулатовой, аннулировали.