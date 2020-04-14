В Госдуме оценили предложение увеличить стипендию студентам-волонтёрам

14 апреля 2020     7
В Госдуме оценили предложение увеличить стипендию студентам-волонтёрам

10:19

Анна Лушникова

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов прокомментировал RT предложение ввести ряд поощрений для студентов-волонтёров, которые участвуют в мероприятиях по борьбе с коронавирусом.

РИА Новости

«Ситуация в мире очень серьёзная и любая безвозмездная волонтёрская помощь сейчас на вес золота. Именно поэтому так важно её поддерживать. Безусловно, самый важный метод стимулирования — экономический и финансовый», — считает депутат.

По его словам, подобные предложения, в частности, скидки на обучение для студентов, обучающихся на коммерческой основе, крайне важны.

«Необходимо рассматривать и такие виды поощрения, как бесплатное получение второго высшего образования, либо гарантированные места в магистратуре для тех, кто вносит особый вклад в волонтёрские проекты», — сказал Чернышов.

Ранее уководитель проекта Общероссийского народного фронта «Профстажировки» Илья Сёмин предложил ввести ряд поощрений для студентов-волонтёров, которые участвуют в мероприятиях по борьбе с коронавирусом.

Подробнее — в материале RT.

Источник: Россия Сегодня

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