В Госдуме отреагировали на идею Жириновского сократить число депутатов в России

Сократить число депутатов невозможно с точки зрения российского законодательства, это приведет к ухудшению качества решения вопросов избирателей. Так на идею лидера ЛДПР Владимира Жириновского отреагировал зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Михаил Романов. Его цитирует РИА Новости.

«Если в два или в три раза сократить число депутатов, то, соответственно, количество жителей на одного депутата, чьи интересы он обязан отстаивать во всех органах власти, сразу увеличится», — сказал он.

Романов подчеркнул, что в таком случае качество депутатской работы над запросами избирателей значительно снизится. Парламентарий назвал предложение Жириновского популистским.

Ранее в среду лидер ЛДПР предложил вдвое сократить число депутатов в России. По его словам, это позволит сэкономить деньги и обеспечить социальную дистанцию в местных парламентах. Также либерал-демократ считает, что выборы нужно проводить реже — раз в два-три года.

В Госдуме заседают 450 депутатов.

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Источник: Лента.Ру