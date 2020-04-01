В Госдуме предложили освободить медработников от НДФЛ

1 апреля 2020     15
В Госдуме предложили освободить медработников от НДФЛ

06:14

Александра Рыкова

Депутат Госдумы Виктор Зубарев обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением расширить социальную поддержку медработников в условиях пандемии коронавируса. Копия письма парламентария есть в распоряжении RT.

РИА Новости

«Просим рассмотреть отмену фискальной нагрузки в виде подоходного налога (НДФЛ) на период пандемии для всего медицинского персонала Российской Федерации», — говорится в обращении.

Также на время борьбы с коронавирусом Зубарев считает нужным организовать офлайн- и онлайн-группы психологической поддержки для медиков. Эта система в случае её создания впоследствии может работать и на постоянной основе, отметил парламентарий.

Кроме того, депутат напомнил, что для борьбы с коронавирусной инфекцией в России было решено привлечь ординаторов, аспирантов, студентов-медиков. Для них также должен действовать весь пакет льгот и видов помощи, как и для дипломированных медицинских работников, считает Зубарев.

Парламентарий добавил, что для поддержки медиков в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране уже подготовлен ряд мер, однако, по мнению депутата, необходимо усилить адресную помощь всем категориям медицинских работников для поддержания их социального, финансового и психологического благополучия.

«Полагаем, что подобные меры поддержки всего медицинского сообщества, включая продукты социально-психологической гигиены для отрасли, смогут способствовать личной эффективности каждого сотрудника в это сложное время и общему повышению качества услуг, оказываемых в сфере здравоохранения России в целом», — отмечается в обращении.

Ранее в Госдуме рассказали о мерах поддержки медицинских работников на фоне распространения коронавируса в России.

Источник: Россия Сегодня

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