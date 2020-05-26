В Госдуме предложили перенести очные выпускные вечера

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев предложил разрешить российским школам провести очные выпускные, но в более поздние сроки.

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Как сообщает РИА Новости, соответствующее письмо депутат направил министру просвещения России Сергею Кравцову.

«Считаю целесообразным рассмотреть вопрос о переносе даты выпускных вечеров на более поздний срок, когда эпидемиологическая ситуация на соответствующий территории России стабилизируется и позволит проводить массовые мероприятия», — говорится в тексте письма.

Зайцев сообщил, что ему поступают обращения от учащихся школ с просьбой рассмотреть вопрос проведения очных выпускных.

В связи с этим он просит Кравцова рассмотреть возможность дать рекомендации о проведении школьных выпускных по мере нормализации обстановки и с учётом рекомендаций Роспотребнадзора.

Ранее Кравцов поздравил школьников с последним звонком и выразил надежду, что в этом году удастся провести выпускные в традиционном очном формате.