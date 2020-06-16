В Госдуме призвали сосредоточиться на восстановлении потребительского спроса

Зампредседателя комиссия Госдумы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) Айрат Фаррахов рассказал о мерах, которые депутаты предлагают включить в общенациональный план восстановления экономики.

РИА Новости

Как передаёт «Парламентская газета», предложение включает продление моратория на плановые проверки МСП до 2024 года, увеличение квоты малого бизнеса в сфере госзакупок, продление каникул для всех потребительских кредитов, а также признание всех предприятий, у которых объём выручки снизился на 50%, пострадавшими от последствий эпидемии.

По словам парламентария, ключевая мера подразумевает отказ от отраслевого подхода при назначении государственной поддержки малому и среднему бизнесу.

Вместо него предлагается считать пострадавшими от последствий эпидемии все предприятия, у которых объём выручки снизился на 50%. Всем этим предприятиям в Госдуме предлагают также предоставить право на участие в программе льготного кредитования под два процента.

Депутат уточнил, что с отменой ограничений, введённых для борьбы с эпидемией COVID-19, на рынок должен прийти так называемый отложенный спрос.

«Во-первых, доходы граждан сильно упали. Во-вторых, отложенного спроса не хватит надолго. В-третьих, есть неопределённость со второй волной эпидемии. Всё это негативные факторы, которые будут влиять на малый и средний бизнес. Поэтому сейчас ключевая задача государства — поддержать спрос», — пояснил Фаррахов.

Отмечается, что на 16 июня запланировано обсуждение инициатив, которые затем направят в правительство.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Московской области намерены сохранить часть новых мер поддержки бизнеса после пандемии.