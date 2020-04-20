В Госдуме рассказали об идее упростить получение разрешений на учёбу иностранным школьникам

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова рассказала об инициативе по упрощению получения разрешения на учёбу для иностранных старшеклассников в российских школах.

РИА Новости

«Детям наших соотечественников, которые хотят учиться в российских школах, сейчас довольно сложно получить разрешение на учёбу. Они считаются иностранцами и могут находиться в России только кратковременно. Поэтому, обучаясь в школах, дети вынуждены периодически покидать пределы страны. Они не могут находиться долгое время здесь, как, например, иностранные студенты», — пояснила парламентарий в беседе с ФАН.

По её словам, для того, чтобы облегчить иностранным школьникам обучение в России, необходимо уточнить, что учебные визы могут получать не только студенты, но и школьники.

Журова добавила, что в настоящее время законопроект находится на стадии согласования с ведомствами.