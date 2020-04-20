В Госдуме рассказали об идее упростить получение разрешений на учёбу иностранным школьникам

20 апреля 2020     11
В Госдуме рассказали об идее упростить получение разрешений на учёбу иностранным школьникам

14:38

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова рассказала об инициативе по упрощению получения разрешения на учёбу для иностранных старшеклассников в российских школах.

РИА Новости

«Детям наших соотечественников, которые хотят учиться в российских школах, сейчас довольно сложно получить разрешение на учёбу. Они считаются иностранцами и могут находиться в России только кратковременно. Поэтому, обучаясь в школах, дети вынуждены периодически покидать пределы страны. Они не могут находиться долгое время здесь, как, например, иностранные студенты», — пояснила парламентарий в беседе с ФАН.

По её словам, для того, чтобы облегчить иностранным школьникам обучение в России, необходимо уточнить, что учебные визы могут получать не только студенты, но и школьники.

Журова добавила, что в настоящее время законопроект находится на стадии согласования с ведомствами.

Источник: Россия Сегодня

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