В Госдуме заявили об отсутствии проекта амнистии к 75-летию Победы

21 апреля 2020     12
В Госдуме заявили об отсутствии проекта амнистии к 75-летию Победы

05:16

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что в этом году не ожидается проведения амнистии по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

© duma.gov.ru

«Нет, у нас… проработанных текстов нет, амнистии не ожидается», — цитирует его ТАСС.

Крашенинников также отметил, что не должно быть «каких-либо одинаковых под копирку амнистий».

«Чтобы не создавалось впечатление, что можно совершать одни и те же преступления, а потом всё равно выпустят. Это неправильно», — заключил депутат.

В феврале первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с НСН оценил идею депутата от КПРФ Сергея Шаргунова о проведении амнистии в честь 75-летия Победы.

Источник: Россия Сегодня

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