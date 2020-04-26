В Хабаровск прибыл вывозной рейс из Бангкока с россиянами

26 апреля 2020     4
В Хабаровск прибыл вывозной рейс из Бангкока с россиянами

05:57

В аэропорту Хабаровска сообщили о прибытии самолёта со 113 российскими гражданами, которых эвакуировали из Бангкока.

АГН «Москва» © Александр Авилов
Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

За сутки в России ликвидировали почти 160 лесных пожаров
За сутки в России ликвидировали почти 160 лесных пожаров

05:46 Федеральная Авиалесоохрана сообщает, что за прошедшие сутки в России ликвидировали почти 160 лесных пожаров. globallookpress.com Об этом пишет РИА Новости …


В Хабаровск прибыл вывозной рейс из Бангкока с россиянами
В Хабаровск прибыл вывозной рейс из Бангкока с россиянами

05:57 В аэропорту Хабаровска сообщили о прибытии самолёта со 113 российскими гражданами, которых эвакуировали из Бангкока. АГН «Москва» © Александр …


Переболевший коронавирусом Борис Джонсон вернется на работу
Переболевший коронавирусом Борис Джонсон вернется на работу

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник возвращается на работу после выздоровления от вызываемой коронавирусом пневмонии. Об этом сообщает «Интерфакс». По …


Канье Уэст стал миллиардером
Канье Уэст стал миллиардером

Эксперты Forbes признали американского хип-хоп исполнителя Канье Уэста миллиардером. Издание оценило состояние репера в 1,3 миллиарда долларов. Официальное решение о …


В МЧС напомнили о критических случаях для нарушения самоизоляции
В МЧС напомнили о критических случаях для нарушения самоизоляции

Спасатели напомнили о критических случаях, в которых возможно нарушение самоизоляции. Рекомендации опубликованы на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты