В аэропорту Хабаровска сообщили о прибытии самолёта со 113 российскими гражданами, которых эвакуировали из Бангкока.
В Хабаровск прибыл вывозной рейс из Бангкока с россиянами
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