В Хабаровск прибыл вывозной рейс из Бангкока с россиянами

В аэропорту Хабаровска сообщили о прибытии самолёта со 113 российскими гражданами, которых эвакуировали из Бангкока.

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В Хабаровск прибыл вывозной рейс из Бангкока с россиянами 05:57 В аэропорту Хабаровска сообщили о прибытии самолёта со 113 российскими гражданами, которых эвакуировали из Бангкока. АГН «Москва» © Александр …



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