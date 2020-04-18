В Хакасии задержали исполняющего обязанности замглавы региона

В Абакане 17 апреля задержали и.о. заместителя главы Хакасии — министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова.
Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Он подозревается в получении взятки. Возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.
Глава Хакасии Валентин Коновалов сообщил, что в настоящий момент «проходят следственные действия».
Ранее суд арестовал вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко, который был задержан с поличным при получении крупной суммы денег.
Источник: Россия Сегодня