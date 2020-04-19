В храме у Кремля ответили на обвинения в службе «для избранных»

19 апреля 2020     10
В храме у Кремля ответили на обвинения в службе «для избранных»

В московском Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках, расположенном напротив Кремля, ответили на обвинения в проведении пасхальной службы «для избранных» прихожан. Об этом пишет РИА Новости.

По словам настоятеля церкви протоиерея Владимира Волгина, на пасхальной службе присутствовали только священнослужители и сотрудники храма, например, алтарники, певчие, просфорники, дворники, волонтеры, уборщицы. Он пояснил, что служителям действительно выписали спецпропуска, поскольку иначе полиция просто не пропустила бы их в храм. Других посетителей на пасхальной службе не было, сказал протоиерей.

Ранее издание Baza сообщило, что в ночь на 19 апреля 2020 года в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках провели пасхальную службу «для избранных», на которую людей пускали по спецпропускам. По данным Baza, в общей сложности на службе собралось около 60 человек, среди посетителей были люди на машинах представительского класса, в том числе Porsche. В храме заметили актера Ивана Охлобыстина, который атаковал журналистку, попытавшуюся снять его на видео.

Церковные власти ранее по рекомендации санитарных властей Москвы предписали духовенству столицы с 13 по 19 апреля проводить богослужения без участия прихожан. После завершения срока ограничения могут быть продлены.

Источник: Лента.Ру

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