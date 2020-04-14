В Иране впервые за сутки умерли менее 100 заболевших коронавирусом

По данным Минздрава Ирана, 74 877 человек заражены коронавирусом, 3691 из них находится в критическом состоянии.

«Впервые за последний месяц у нас двузначный показатель — за сутки умерли 98 человек, что тоже вызывает сожаление. С учётом этих данных всего скончались 4683 человека», — цитирует его телеканал IRINN.

В Иране впервые за месяц зафиксировали менее 100 летальных случаев за сутки от последствий заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил официальный представитель Минздрава страны Киануш Джаханпур.

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