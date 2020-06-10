В Иркутской области избавились от лесных пожаров

8 июня 2020     24
В Иркутской области избавились от лесных пожаров

В Иркутской области сейчас нет ни одного лесного пожара. Об этом стало известно по итогам рабочей поездки врио губернатора региона Игоря Кобзева в Качугский район, сообщается на официальном портале области.

«Неизрасходованные средства, заложенные на ликвидацию пожаров, будут выделяться этому району на следующий год в качестве дополнительной субсидии», — сказал Кобзев.

Портал отмечает, что в апреле в Качугском районе был введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров, однако к июню ситуацию стабилизировали, избавившись от пожаров.

Врио главы региона также подчеркнул, что в области должно вестись лесовосстановление. «Давайте в этом вопросе выстраивать правильный подход — государственный, человеческий, гражданский. Занимаешься вырубкой — восстанови лес», — добавил Кобзев.

Кроме того, арендаторы лесных участков обсудили с властями вопрос традиционного природопользования эвенкийских общин и перспективы развития деревообрабатывающего производства, в том числе с полной утилизацией отходов.

Источник: Лента.Ру

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