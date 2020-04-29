В Италии назвали фейком информацию об отмене этапа «Формулы-1»

29 апреля 2020     4
В Италии назвали фейком информацию об отмене этапа «Формулы-1»

17:02

Стикки Дамиани, президент Итальянского автомобильного клуба, являющегося промоутером этапа Гран-при «Формулы-1», прокомментировал информацию об исключении гонки в Монце из календаря на сезон 2020 года.

«Мы убеждены, что соревнования состоятся — хотя почти наверняка они пройдут в закрытом режиме, без зрителей. Откуда взялись эти фейковые календари без Монцы в них, я понятия не имею», — приводит слова Дамиани Sky Sports.

Он отметил, что в нынешней ситуации сложно спрогнозировать, какова будет ситуация в Италии в начале сентября.

«Но мы рассчитываем, что к этому моменту история с коронавирусом уже будет закончена, мы верим в чудо», — добавил президент автоклуба.

Гран-при Италии проводится с момента основания «Формулы-1» в 1950 году на трассе в Монце. Всего один раз, в 1980 году, итальянский этап прошёл в Имоле, при этом Гран-при Италии ни разу не был исключён из календаря чемпионата.

Этап 2020 года запланирован на 4—6 сентября.

Ранее сообщалось, что в календарь «Формулы-1» на 2020 год не войдут гонки в Канаде, Бельгии и Италии.

Источник: Россия Сегодня

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