В «Ювентусе» не осталось ни одного игрока с коронавирусом

Ранее Криштиану Роналду купил участок земли под Лиссабоном и начал строительство особняка.

12 марта «Ювентус» первым из клубов ведущих европейских чемпионатов сообщил о заражении игрока команды. Первым инфицированным стал защитник Даниэле Ругани, позднее положительные тесты сдали полузащитник Блез Матюиди и нападающий Пауло Дибала.

Об этом сообщает пресс-служба клуба. Туринцы уже начали тренировки, соблюдая социальное дистанцирование.

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