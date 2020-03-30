В Калининградской области режим самоизоляции вводится для всех граждан

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что в регионе с 31 марта вводится режим самоизоляции для всех граждан.

В Калининградской области режим самоизоляции вводится для всех граждан 12:46 Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что в регионе с 31 марта вводится режим самоизоляции для всех граждан. © …



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Вести Севастополь 30.03.2020. Выпуск 11:25 Главные темы выпуска: – Управляющие компании Севастополя проводят санитарную обработку домов. Где ещё планируется провести дезинфекцию? – Защита от вируса …

