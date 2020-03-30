12:46
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что в регионе с 31 марта вводится режим самоизоляции для всех граждан.© Григорий Сысоев РИА Новости Источник: Россия Сегодня
12:46
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что в регионе с 31 марта вводится режим самоизоляции для всех граждан.© Григорий Сысоев РИА Новости Источник: Россия Сегодня
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В Калининградской области режим самоизоляции вводится для всех граждан
12:46 Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что в регионе с 31 марта вводится режим самоизоляции для всех граждан. © …
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Среди новых заразившихся коронавирусом в Москве 17 детей
12:49 За сутки коронавирусная инфекция подтверждена в Москве у 17 детей. Об этом сообщает московский оперативный штаб по контролю и …
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Под меднаблюдение за сутки в Крыму поступили еще 253 человека
За минувшие сутки медики Крыма взяли под наблюдение еще 253 человек. Таким образом сейчас изолированы от общества дома или в …
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Вести Севастополь 30.03.2020. Выпуск 11:25
Главные темы выпуска: – Управляющие компании Севастополя проводят санитарную обработку домов. Где ещё планируется провести дезинфекцию? – Защита от вируса …
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В Севастополе дезинфицируют подъезды и общественные пространства
По поручению главы Севастополя Михаила Развожаева все управляющие компании города проводят санитарную обработку многоквартирных домов и общественных пространств. В первую …