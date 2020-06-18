В Канаде за сутки зафиксировали 386 случаев заболевания коронавирусом

18 июня 2020     7
В Канаде за сутки зафиксировали 386 случаев заболевания коронавирусом

03:42

Число выявленных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 в Канаде достигло 99 853. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны.

Отмечается, что с начала эпидемии в Канаде умерли более 8,2 тыс. пациентов с коронавирусом.

Всего в стране проведено более 2,2 млн тестов на COVID-19.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в провинциях Квебек (более 54 тыс. пациентов с коронавирусом) и Онтарио (свыше 32 тыс. случаев заболевания).

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что из-за ситуации с распространением коронавируса граница с США в целях безопасности будет закрыта до 21 июля.

Источник: Россия Сегодня

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