В Казань вывозным рейсом из Индии прибыл 171 россиянин

Ранее 76 пассажиров прибыли вывозным рейсом из Бангкока в Кемерово.

В аэропорту организованы все меры санитарно-эпидемиологического контроля.

«В международный аэропорт «Казань» прибыл борт, следовавший маршрутом Гоа (Индия) — Казань. Рейс доставил 171 пассажира, 76 из которых — жители Республики Татарстан», — цитирует её РИА Новости.

Об этом сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

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