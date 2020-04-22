В Казань вывозным рейсом из Индии прибыл 171 россиянин

В Казань прибыл самолёт «Уральских авиалиний» с 171 российским туристом из индийского Гоа. Все они останутся под наблюдением в Татарстане на две недели.
Об этом сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
«В международный аэропорт «Казань» прибыл борт, следовавший маршрутом Гоа (Индия) — Казань. Рейс доставил 171 пассажира, 76 из которых — жители Республики Татарстан», — цитирует её РИА Новости.
В аэропорту организованы все меры санитарно-эпидемиологического контроля.
Ранее 76 пассажиров прибыли вывозным рейсом из Бангкока в Кемерово.
Источник: Россия Сегодня