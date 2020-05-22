В Китае ожидают инфляцию на уровне 3,5% в 2020 году

Ранее сообщалось, что объём внешней торговли Китая в январе — апреле за текущий год сократился на 7,5% — до $1,3 трлн в годовом выражении

Агентство подчёркивает, что по итогам 2019 года инфляция в КНР составила 2,9% при ожидаемых 3%.

«Прогнозируется, что рост потребительских цен (CPI) в 2020 году составит 3,5%», — цитирует документ РИА Новости .

Инфляция в Китае в 2020 году может достичь уровня примерно 3,5%. Об этом свидетельствует план социально-экономического развития страны, распространённый комитетом по реформам.

Роспотребнадзор оказал поддержку Молдавии в борьбе с коронавирусом 04:54 Сотрудники Роспотребнадзора помогли коллегам из Молдавии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Как сообщили в российском ведомстве, стороны провели …



В Китае ожидают инфляцию на уровне 3,5% в 2020 году 05:10 Инфляция в Китае в 2020 году может достичь уровня примерно 3,5%. Об этом свидетельствует план социально-экономического развития страны, распространённый …



Каждая пятая компания на удаленке планирует продлить ее после карантина Формат удаленной работы для сотрудников после завершения самоизоляции планирует продлить 21% российских компаний. Такие данные получены в ходе опроса, проведенного …



В нацпарке «Земля леопарда» задержали браконьера с нестандартным оружием На территории национального парка «Земля леопарда» госинспекторы задержали браконьера с оригинальным оружием, сообщает телеканал РЕН ТВ. Нарушитель хотел расположиться на …

