В Китае ожидают инфляцию на уровне 3,5% в 2020 году

Инфляция в Китае в 2020 году может достичь уровня примерно 3,5%. Об этом свидетельствует план социально-экономического развития страны, распространённый комитетом по реформам.
«Прогнозируется, что рост потребительских цен (CPI) в 2020 году составит 3,5%», — цитирует документ РИА Новости.
Агентство подчёркивает, что по итогам 2019 года инфляция в КНР составила 2,9% при ожидаемых 3%.
Ранее сообщалось, что объём внешней торговли Китая в январе — апреле за текущий год сократился на 7,5% — до $1,3 трлн в годовом выражении