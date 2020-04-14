В Китае за сутки не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса

Всего от последствий заражения COVID-19 в КНР выздоровели более 77 тыс. человек.

Из них 86 новых пациентов с коронавирусом прибыли из-за рубежа, передаёт Интерфакс.

Отмечается, что за последние 24 часа в стране выявлено 89 случаев заражения COVID-19.

В Китае за сутки не зафиксировано ни одной смерти от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

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