В Китае за сутки не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса

14 апреля 2020     8
В Китае за сутки не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса

03:53

В Китае за сутки не зафиксировано ни одной смерти от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

globallookpress.com

Отмечается, что за последние 24 часа в стране выявлено 89 случаев заражения COVID-19.

Из них 86 новых пациентов с коронавирусом прибыли из-за рубежа, передаёт Интерфакс.

Всего от последствий заражения COVID-19 в КНР выздоровели более 77 тыс. человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией.

Источник: Россия Сегодня

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