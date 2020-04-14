В Китае за сутки не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса

В Китае за сутки не зафиксировано ни одной смерти от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.
Отмечается, что за последние 24 часа в стране выявлено 89 случаев заражения COVID-19.
Из них 86 новых пациентов с коронавирусом прибыли из-за рубежа, передаёт Интерфакс.
Всего от последствий заражения COVID-19 в КНР выздоровели более 77 тыс. человек.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией.