В Китае за сутки выявили 15 новых случаев заболевания COVID-19

В Китае за сутки выявили 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Источник: Россия Сегодня
В Китае за сутки выявили 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Источник: Россия Сегодня
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