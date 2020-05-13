В Китае за сутки выявили 15 новых случаев заболевания COVID-19

В Китае за сутки выявили 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Раскритиковавший власть футболист избежал штрафа Российский вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов опроверг информацию о штрафе со стороны клуба за критику власти. Об этом сообщает Metaratings. …



Популярная актриса снялась в откровенной рекламе бренда нижнего белья Рианны Популярная американская актриса Сидни Суини (Sydney Sweeney) снялась в рекламной кампании новой летней коллекции нижнего белья певицы и дизайнера Рианны …



В ВОЗ рассказали о разработке вакцины от коронавируса Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24» о разработке вакцины от коронавируса. По …



Две жительницы Кабардино-Балкарии с COVID-19 родили здоровых детей В Кабардино-Балкарии у двух женщин с коронавирусной инфекцией родились здоровые дети. Об этом в среду, 13 мая, сообщает региональный минздрав. …

