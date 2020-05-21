В Китае за сутки выявили 31 бессимптомного носителя коронавируса

21 мая 2020     16
В Китае за сутки выявили 31 бессимптомного носителя коронавируса

04:16

В Китае за сутки выявили два новых случая активного заболевания коронавирусом и 31 бессимптомного носителя инфекции.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Активные случаи заболевания COVID-19 были зафиксированы в провинции Гуандун и в Шанхае.

За сутки в стране не зарегистрировано летальных исходов, связанных с коронавирусом.

Под медицинским наблюдением в КНР остаются 375 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции.

Ранее власти китайского города Ухань, где была зарегистрирована первая вспышка новой инфекции, пообещали не допустить повторной эпидемии.

Источник: Россия Сегодня

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