В Китае за сутки выявили один случай заболевания коронавирусом

В Китае за сутки выявили один случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в провинции Гуандун, сообщили в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.

За сутки в Китае не зарегистрировано летальных исходов, связанных с коронавирусом.

Всего на лечении находятся 69 пациентов с COVID-19.

Ещё 4 360 человек находятся под медицинским наблюдением из-за контакта с ранее заболевшими.

Ранее китайские учёные из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний заявили, что рынок морепродуктов в Ухани не является местом происхождения нового коронавируса.