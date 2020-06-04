В Китае за сутки выявили один случай заболевания коронавирусом

4 июня 2020     4
В Китае за сутки выявили один случай заболевания коронавирусом

03:39

В Китае за сутки выявили один случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в провинции Гуандун, сообщили в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.

За сутки в Китае не зарегистрировано летальных исходов, связанных с коронавирусом.

Всего на лечении находятся 69 пациентов с COVID-19.

Ещё 4 360 человек находятся под медицинским наблюдением из-за контакта с ранее заболевшими.

Ранее китайские учёные из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний заявили, что рынок морепродуктов в Ухани не является местом происхождения нового коронавируса.

Источник: Россия Сегодня

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