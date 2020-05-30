В КНР опровергли версию о происхождении коронавируса на рынке в Ухани

Рынок морепродуктов в Ухани не является местом происхождения нового коронавируса заявили китайские учёные из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний.
Источник: Россия Сегодня
Рынок морепродуктов в Ухани не является местом происхождения нового коронавируса заявили китайские учёные из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний.
Источник: Россия Сегодня
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