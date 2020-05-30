В КНР опровергли версию о происхождении коронавируса на рынке в Ухани

Рынок морепродуктов в Ухани не является местом происхождения нового коронавируса заявили китайские учёные из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний.

Протестующие из-за смерти чернокожего подожгли здание банка Протестующие из-за убийства чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда подожгли здание крупного банка Wells Fargo. Об этом сообщает телеканал Fox 9. …



Ограбление инкассаторов со стрельбой в российском городе попало на видео Ограбление инкассаторов со стрельбой в Кировском районе Красноярска попало на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «LIFE SHOT». На кадрах видно, как …



Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 30 мая Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 30 мая превысило 5,92 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом …



Беспорядки прошли в городах США после смерти афроамериканца Флойда 05:46 Акции протеста, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, переросли в беспорядки во многих городах США. Об этом сообщает …

