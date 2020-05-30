В КНР опровергли версию о происхождении коронавируса на рынке в Ухани

30 мая 2020     19
В КНР опровергли версию о происхождении коронавируса на рынке в Ухани

06:07

Рынок морепродуктов в Ухани не является местом происхождения нового коронавируса заявили китайские учёные из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний.

Источник: Россия Сегодня

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