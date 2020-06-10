В Краснодаре рассказали о программе мероприятий в честь Дня России

10 июня 2020     12
В Краснодаре рассказали о программе мероприятий в честь Дня России

17:39

В центре и во всех округах Краснодара пройдут мероприятия в честь Дня России.

РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

На главной городской площади состоится торжественная церемония подъёма национального флага, в которой примет участие почётный караул Кубанского казачьего войска.

Во дворах многоэтажных домов выступят творческие коллективы. Также запланированы флешмобы.

Как заявили в пресс-службе городской администрации, в магазинах, аптеках и на заправках будут раздавать ленты с цветами флага.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало о праздновании Дня города в Санкт-Петербурге.

Источник: Россия Сегодня

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