В Краснодаре рассказали о программе мероприятий в честь Дня России

В центре и во всех округах Краснодара пройдут мероприятия в честь Дня России.
Об этом сообщает портал «Юга.ру».
На главной городской площади состоится торжественная церемония подъёма национального флага, в которой примет участие почётный караул Кубанского казачьего войска.
Во дворах многоэтажных домов выступят творческие коллективы. Также запланированы флешмобы.
Как заявили в пресс-службе городской администрации, в магазинах, аптеках и на заправках будут раздавать ленты с цветами флага.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало о праздновании Дня города в Санкт-Петербурге.