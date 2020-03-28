В Красноярском крае произошёл крупный природный пожар

28 марта 2020     16
В Красноярском крае произошёл крупный природный пожар

10:49

В Минусинском районе Красноярского края произошло загорание сухой растительности на площади 700 тыс. кв. м.

© Николай Хижняк РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«В Минусинском районе вне территории населённого пункта произошёл пожар сухой растительности на площади 700 тыс. кв. метров», — сообщили в министерстве.

Отмечается, что никто не пострадал.

16 марта в МЧС сообщали, что все действовавшие на территории России очаги природных пожаров потушены.

Источник: Россия Сегодня

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