В Красноярском крае произошёл крупный природный пожар

10:49
В Минусинском районе Красноярского края произошло загорание сухой растительности на площади 700 тыс. кв. м.© Николай Хижняк РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«В Минусинском районе вне территории населённого пункта произошёл пожар сухой растительности на площади 700 тыс. кв. метров», — сообщили в министерстве.
Отмечается, что никто не пострадал.
16 марта в МЧС сообщали, что все действовавшие на территории России очаги природных пожаров потушены.Источник: Россия Сегодня