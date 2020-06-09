В Кремле не считают стремительным снятие ограничений в Москве

9 июня 2020     13
В Кремле не считают стремительным снятие ограничений в Москве

13:49

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают стремительным снятие ограничений по коронавирусу в Москве, которое было объявлено накануне мэром столицы Сергеем Собяниным.

«Почему слишком стремительной? Какие-то ограничения остаются, какие-то будут сниматься только по истечению одной или двух недель. Это же не полная отмена. Собянин весьма аргументированно все это объяснил вчера в своем выступлении», — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что «речь идёт о реализации тех самых полномочий, которыми были наделены главы регионов».

«В данном случае Сергей Семенович Собянин использовал эти полномочия и с учетом анализа ситуации на местах принял такое решение», — сказал Песков.

8 июня Сергей Собянин заявил, что самоизоляция и пропускной режим отменяются в Москве с 9 июня. По словам мэра, вместе с этим отменяется и график прогулок. Он отметил, что фактически столица возвращается к обычному ритму жизни и все основные ограничения будут сняты в течение месяца. Песков накануне комментировал это решение.

Источник: Россия Сегодня

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