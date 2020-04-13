В Кремле прокомментировали соглашение ОПЕК+ о снижении добычи нефти

13 апреля 2020     18
В Кремле прокомментировали соглашение ОПЕК+ о снижении добычи нефти

12:54

Кремль положительно оценивает достигнутые ОПЕК+ договорённости по снижению добычи нефти, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы считаем, что эта сделка помогла избежать сползания нефтяных рынков к состоянию хаоса и сейчас помогает поддерживать более-менее стабильную ценовую динамику», — сказал он журналистам.

Песков назвал сделку важной и отметил, что она говорит о способности нефтедобывающих стран достигать консенсуса «во имя стабилизации энергетических рынков».

Он также выразил уверенность, что соглашение поможет удержать цены от обвального снижения.

12 апреля ОПЕК+ утвердила новое сокращение нефтедобычи от уровня октября 2018 года. Россия в рамках него в мае — июне снизит добычу на 2,5 млн баррелей в сутки.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

В среду в Крыму ожидается резкое ухудшение погоды
В среду в Крыму ожидается резкое ухудшение погоды

15 апреля в Крыму пройдут дожди, местами сильные, и похолодает. Об этом сообщает МЧС со ссылкой на ФГБУ «Крымское управление …


Гаубичный снаряд найден в Севастополе при земляных работах
Гаубичный снаряд найден в Севастополе при земляных работах

Снаряд времён Великой Отечественной был обнаружен строителями у станции Мекензиевы горы. Специалисты ОМОН «Беркут» ГУ Росгвардии по Крыму и Севастополю …


Названы сроки начала тестирования на иммунитет к коронавирусу в России
Названы сроки начала тестирования на иммунитет к коронавирусу в России

Тестирование на определение антител к коронавирусу может начаться в России уже в ближайшие дни. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова …


Медсестра вышла с пенсии для лечения зараженных коронавирусом и получила штраф
Медсестра вышла с пенсии для лечения зараженных коронавирусом и получила штраф

Жительница города Лондондерри, Северная Ирландия, вышла с пенсии, чтобы работать с больными коронавирусной инфекцией, и получила штраф за парковку в …


Полиция предупредила о затруднениях на дорогах Москвы из-за контроля пропусков
Полиция предупредила о затруднениях на дорогах Москвы из-за контроля пропусков

Полиция предупредила о затруднениях на дорогах Москвы из-за контроля пропусков. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщатся на сайте ГУ …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты