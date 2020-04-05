В Кремле рассказали о сроках дистанционной работы Путина

5 апреля 2020     16
В Кремле рассказали о сроках дистанционной работы Путина

Президент России Владимир Путин будет работать в дистанционном режиме еще как минимум неделю. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Уже прошла неделя, я осмелюсь предположить, что еще неделю, как минимум, а то и больше», — заявил Песков.

По его словам, президент ограничил физические контакты для минимизации риска заражения инфекцией. «Случай с заболеванием главврача больницы в Коммунарке (Дениса Проценко — «прим. Ленты.ру») продемонстрировал, что лучше сократить физическое общение, что президент и сделал», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что решение о дистанционном режиме работы Путина не связано с заражением Проценко.

24 марта Путин посетил больницу в Коммунарке, где пообщался с главным врачом Денисом Проценко. Глава государства поблагодарил медика за организацию всех процессов в больнице. Российский лидер также посетил пациентов, перед этим надев защитный костюм и респиратор. 31 марта стало известно о заражении Проценко коронавирусом.

В Коммунарку привозят граждан с подозрением на COVID-19 и уже заболевших коронавирусной инфекцией.

Источник: Лента.Ру

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