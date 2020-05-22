В Крыму оценили ситуацию с автомобильным потоком через Крымский мост

22 мая 2020     8
В Крыму оценили ситуацию с автомобильным потоком через Крымский мост

14:18

В МВД республики Крым заявили, что автомобильный поток по мосту через Керченский пролив на полуостров за последние сутки вырос до 2950 машин.

© Алексей Мальгавко РИА Новости

Как сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на данные ведомства, граждан, которые направляются на полуостров без серьёзных оснований, возвращают обратно.

Отмечается, что МВД не пропустило на полуостров 17 автомобилей.

Кроме того, по данным министерства, за последние сутки Крым покинули 2873 машины.

Ранее, как сообщало «Крыминформ», вице-премьер — министр труда и соцзащиты республики Крым Елена Романовская прокомментировала ситуацию с коронавирусом.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Набиуллина допустила «каникулы» для автокредитов
Набиуллина допустила «каникулы» для автокредитов

Банк России допускает возможность расширения условий для предоставления кредитных каникул по автомобильным кредитам. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина …


Оренбургского врача занесли в Книгу рекордов России
Оренбургского врача занесли в Книгу рекордов России

Врач Оренбургского областного онкологического диспансера Юрий Шкуратов попал в Книгу рекордов России. Трансфузиолог за свою 55-летнюю карьеру перелил пациентам 1015 …


В Крыму оценили ситуацию с автомобильным потоком через Крымский мост
В Крыму оценили ситуацию с автомобильным потоком через Крымский мост

14:18 В МВД республики Крым заявили, что автомобильный поток по мосту через Керченский пролив на полуостров за последние сутки вырос …


На Ставрополье рассказали о ситуации с коронавирусом
На Ставрополье рассказали о ситуации с коронавирусом

14:19 Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров прокомментировал ситуацию с коронавирусом в регионе. РИА Новости По его словам, ещё 53 жителя …


На выплаты медикам из бюджета Севастополя выделили 21 млн рублей
На выплаты медикам из бюджета Севастополя выделили 21 млн рублей

Больше 21 миллиона рублей выделили из бюджета города на региональные выплаты медицинским работникам – тем, кто не подпадает под федеральные …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты