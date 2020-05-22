В Крыму оценили ситуацию с автомобильным потоком через Крымский мост

В МВД республики Крым заявили, что автомобильный поток по мосту через Керченский пролив на полуостров за последние сутки вырос до 2950 машин.

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Как сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на данные ведомства, граждан, которые направляются на полуостров без серьёзных оснований, возвращают обратно.

Отмечается, что МВД не пропустило на полуостров 17 автомобилей.

Кроме того, по данным министерства, за последние сутки Крым покинули 2873 машины.

Ранее, как сообщало «Крыминформ», вице-премьер — министр труда и соцзащиты республики Крым Елена Романовская прокомментировала ситуацию с коронавирусом.