В Крыму ответили на отказ Украины участвовать в заседании Совбеза ООН

23 мая 2020     11
В Крыму ответили на отказ Украины участвовать в заседании Совбеза ООН

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель оценил отказ Украины участвовать в заседании Совбеза ООН. На совещании, инициированном Россией, по формуле Арриа (более свободное общение, чем на официальной встрече) стороны должны были обсуждать статус Крыма. Об этом сообщает RT.

По словам Гемпеля, украинские политики каждый раз спекулируют и пытаются заработать на теме полуострова, а когда у них появляется реальная возможность обсудить данный вопрос — отказываются от переговоров. «Сколько раз мы их приглашали в Крым — приезжайте, посмотрите, давайте пообщаемся», — воскликнул политик.

Гемпель отметил, что с каждым годом все большее количество людей в Европе понимает, что все, что говорит Киев о Крыме, является наглой и беспрецедентной ложью.

«Украине не нужна правда о жизни крымчан, им нужна финансовая и политическая выгода», — также высказалась и глава украинской общины полуострова Анастасия Гридчина.

Заседание должно было состояться 21 мая. В российском постпредстве при ООН сообщили, что представители США, Великобритании и Эстонии также «не почтили присутствием встречу».

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Источник: Лента.Ру

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