В Крыму планируют открыть заведения общепита и музеи с 15 июня

10 июня 2020     13
В Крыму планируют открыть заведения общепита и музеи с 15 июня

01:48

С 15 июня в Крыму снимаются ограничения на работу ресторанов, кафе и музеев, следует из указа главы региона Сергея Аксёнова.

РИА Новости © Алексей Мальгавко

В указе от 9 июня, вступающем в силу 15 июня, пункты об ограничении работы ресторанов, баров, кафе быстрого обслуживания, кафетериев, предприятий общественного питания, столовых и буфетов, а также музеев были исключены.

Согласно указу, пансионаты, дома отдыха, кемпинги и хостелы (за исключением приёма командировочных и жителей региона с 15 июня), детские лагеря, кинотеатры, бассейны, аквапарки, сауны и спа-комплексы останутся закрыты до 1 июля.

Ранее стало известно, что в Севастополе с 15 июня будет открыт купальный сезон

Источник: Россия Сегодня

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