В Курской области умер первый пациент с коронавирусом

12 апреля 2020     8
В Курской области умер первый пациент с коронавирусом

12:10

В Курской области зафиксировали первый случай смерти пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.

© Алексей Филиппов РИА Новости

Об этом на своей странице соцсети в «ВКонтакте» заявил губернатор области Роман Старовойт.

«Женщина с COVID-2019, находившаяся на лечении в инфекционной больнице им. Н. А. Семашко в тяжёлом состоянии, скончалась в результате внезапной остановки сердечной деятельности на фоне хронического заболевания сердечно-сосудистой системы», — написал он.

В России за сутки скончались 24 пациента с коронавирусом.

Источник: Россия Сегодня

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