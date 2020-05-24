В Ленинградской области произошёл пожар в ангаре

В Ломоносовском районе Ленинградской области произошёл пожар в ангаре, где находится производство по изготовлению топливных брикетов из прессованных опилок.

РИА Новости

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу областного управления МЧС.

«В деревне Гостилицы горит ангар размерами 10 на 100 метров на площади ориентировочно 500 кв. метров», — заявили в МЧС.

В тушении пожара задействованы 25 человек и семь единиц техники. Данных о пострадавших спасателям не поступало.

Ранее в Московской области загорелись бензовоз и три контейнера.