В Ленобласти начата проверка после аварийной посадки частного самолёта

26 мая 2020     12
В Ленобласти начата проверка после аварийной посадки частного самолёта

16:55

Следователи организовали проверку по факту экстренной посадки частного легкомоторного самолёта в Ломоносовском районе Ленинградской области.

РИА Новости

Об этом сообщили kp.ru в пресс-службе Северо-Западного следственного главка на транспорте СК России.

«По предварительным данным, у частного самолёта, вылетевшего из аэродрома Гостилицы, при выполнении прогулочного рейса, на борту которого находился пилот и пассажир, загорелся двигатель, в результате чего самолёт выполнил вынужденную посадку», — уточнили в Следственном комитете.

В результате аварийной посадки пассажир и пилот не пострадали.

Ранее источник передавал, что легкомоторный самолёт Cessna 172 совершил аварийную посадку в Ленинградской области из-за неисправности. 

Источник: Россия Сегодня

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