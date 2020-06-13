В Ленобласти с 15 июня возобновит работу каршеринг

13 июня 2020     9
В Ленобласти с 15 июня возобновит работу каршеринг

03:28

В Ленинградской области с 15 июня возобновиться работа каршеринга, а также откроются ярмарки. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Дрозденко.

РИА Новости © Алексей Даничев

«На территории всей Ленинградской области с 15 июня разрешена краткосрочная аренда легковых автомобилей (каршеринг) при условии ежедневного проведения дезинфекции внутренних и внешних поверхностей автомобиля», — сообщили в пресс-службе правительства.

Во всех районах также разрешена работа ярмарок без ограничений по ассортименту при условии обязательного ношения масок.

Ранее сообщалось, что с 15 июня в Петербурге могут разрешить оказание бытовых услуг, открыть парикмахерские, фотоателье и бани, а также возобновить работу каршеринга.

Источник: Россия Сегодня

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