В Ленобласти сообщили о планах благоустройства памятных мест

В Ленинградской области планируют провести благоустройство более 1,6 тыс. памятных мест. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

АГН «Москва» © Сергей Ведяшкин

«Всего в честь Дня Победы будут благоустроены более 1600 памятных мест во всех районах Ленинградской области: работа идет в рамках акции #субботникиПобеды», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что «в них принимают участие сотрудники органов исполнительной власти Ленинградской области, администраций муниципальных образований, трудовые коллективы, общественные организации, волонтёры».

Также сообщается, что уже благоустроено и отреставрировано 1,47 тыс. памятных мест и мемориалов.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области благоустроили более 50 мемориальных захоронений.