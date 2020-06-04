В МЧС нашли решение по разлитому в Норильске топливу — его соберут в резервуары и очистят от воды. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, передает РИА Новости.
Источник: Лента.Ру
В МЧС нашли решение по разлитому в Норильске топливу — его соберут в резервуары и очистят от воды. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, передает РИА Новости.
Источник: Лента.Ру
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