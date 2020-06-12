В МЧС предположили, что на месте ЧП в Норильске восстанавливается фауна

12 июня 2020     13
В МЧС предположили, что на месте ЧП в Норильске восстанавливается фауна

05:54

Рядом с местом разлива дизельного топлива в Норильске обнаружены птицы. Как предположили в МЧС России, это может свидетельствовать о постепенном восстановлении местной фауны.

«Спасателями МЧС России при авиамониторинге вблизи места чрезвычайной ситуации в Норильске Красноярского края обнаружены птицы: лебеди, утки и чайки. Возвращение птиц позволяет предположить, что постепенно происходит восстановление местной фауны», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы министерства.

Спасатели уточнили, что для бытовых нужд личного состава используется очищенная от нефтепродуктов вода из ближайшей акватории.

«Данная вода безопасна для использования», — отметили в МЧС.

29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. Площадь загрязнения, по данным прокуратуры, составила 180 тыс. кв. м. После ЧП было возбуждено четыре уголовных дела.

7 июня первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что ликвидация последствий разлива топлива займёт около двух недель.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

В МЧС предположили, что на месте ЧП в Норильске восстанавливается фауна
В МЧС предположили, что на месте ЧП в Норильске восстанавливается фауна

05:54 Рядом с местом разлива дизельного топлива в Норильске обнаружены птицы. Как предположили в МЧС России, это может свидетельствовать о …


Число случаев заболевания коронавирусом в Южной Корее превысило 12 тысяч
Число случаев заболевания коронавирусом в Южной Корее превысило 12 тысяч

06:11 В Южной Корее за сутки зафиксировали 56 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщила организация центров по контролю …


Шэрон Стоун рассказала о пережитом ударе молнии
Шэрон Стоун рассказала о пережитом ударе молнии

Голливудская актриса Шэрон Стоун заявила, что выжила после удара молнии. Об этом 11 июня пишет издание The Sun. Своими воспоминаниями …


США предрекли участь Советского Союза
США предрекли участь Советского Союза

Обозреватель французской газеты Le Figaro Николя Бавре предрек США участь Советского Союза из-за политики американского президента Дональда Трампа. По его …


В России развенчали популярный миф о суточной норме потребления воды
В России развенчали популярный миф о суточной норме потребления воды

Врач-терапевт и автор книги «Как болел бы врач: маленькие хитрости большого здравоохранения» Ольга Кашубина развенчала популярный миф о суточной норме …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты