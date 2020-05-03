В МЧС рассказали о дезинфекции зданий транспортной инфраструктуры

В регионах России с начала апреля порядка 12 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры прошли специальную санитарную обработку. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
«Продезинфицировано 12 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры на общей площади более 1 млн 782 тыс. квадратных метров», — рассказали в ведомстве.
Также с начала апреля в российских регионах провели санитарную обработку более 3 тыс. км автодорог.
Ранее сообщалось, что специалисты МЧС продезинфицировали 1747 объектов социального обслуживания с начала апреля.
Источник: Россия Сегодня