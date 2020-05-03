В МЧС рассказали о дезинфекции зданий транспортной инфраструктуры

Ранее сообщалось, что специалисты МЧС продезинфицировали 1747 объектов социального обслуживания с начала апреля.

Также с начала апреля в российских регионах провели санитарную обработку более 3 тыс. км автодорог.

«Продезинфицировано 12 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры на общей площади более 1 млн 782 тыс. квадратных метров», — рассказали в ведомстве.

В регионах России с начала апреля порядка 12 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры прошли специальную санитарную обработку. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

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