В МЧС рассказали о симптомах теплового удара

10 июня 2020     10
В МЧС рассказали о симптомах теплового удара

20:38

Начальник управления по ЮЗАО ГУ МЧС по Москве полковник внутренней службы Дмитрий Крикуненко рассказал о симптомах теплового удара и что делать в случае его возникновения.

РИА Новости

В беседе с телеканалом «360» он отметил, что тепловой удар может возникнуть не только на солнце, но и в душном помещении.

«Первыми симптомами теплового удара, предшествующими потере сознания, являются головокружение, головная боль, общая слабость организма, бледность или, наоборот, покраснение лица и жажда. Развитие удара очень скоротечно, поэтому пострадавший не может оказать себе помощь самостоятельно», — подчеркнул Крикуненко.

По его словам, необходимо сразу вызвать врачей, перенести пострадавшего в прохладное место, положить на голову влажную ткань, поливать локти и подколенные сгибы водой. 

В свою очередь сотрудники московского пожарно-спасательного центра Москвы рекомендовали горожанам пить больше воды и не употреблять спиртное в жаркую погоду. 

«Находясь на улице в жаркую погоду, необходимо соблюдать правила безопасности: не находиться долгое время на солнце, пить больше воды, носить головные уборы, не купаться в запрещенных местах, не оставлять детей без присмотра и не употреблять алкогольные напитки», — приводит сайт «Москва 24» сообщение столичного департамента ГОЧСиПБ.

Спасатели советуют по-возможности оставаться в помещении под кондиционером, реже находиться на солнце и выбирать свободную одежду из натуральных тканей.

Источник: Россия Сегодня

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