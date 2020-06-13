В МЧС рассказали об обстановке на месте тушения пожара на ГРС в Казани

Заместитель начальника главного управления МЧС России по Республике Татарстан Константин Чанышев рассказал о ситуации на месте тушения пожара на газораспределительной станции в Казани.

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Он сообщил, что в настоящее время происходит факельное горение верхней части одного из резервуаров Казанской кустовой базы сжиженных газов.

«Охлаждение проводится эффективно, поверхность котла каждой из цистерн каждого резервуара остаётся мокрой, под слоем воды. Прогрева интенсивного нет… вся температура уходит вверх, производим охлаждение лафетным стволом», — отметил Чанышев.

По его словам, это даёт возможность ликвидировать угрозу взрыва данного резервуара, а также прогрев и возгорание соседних.

В пресс-службе МЧС также уточнили, что из-под обрушившихся конструкций здания пожарные извлекли четырёх пострадавших.

Для эффективного тушения применялся пожарный поезд.

Передвижная лаборатория Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана произвела замеры воздуха, результаты которых показали, что содержимое углеводородов находится в пределах нормы.

В ликвидации происшествия участвуют 199 человек и 58 единиц техники.