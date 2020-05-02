В МИД Чехии рассказали, когда смогут открыть границы с соседними странами

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек сообщил, что республика планирует в июле открыть границы с соседними Словакией, Австрией, Германией и Польшей.

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«Был бы рад, если бы с июля мы полностью открыли границы с четырьмя соседними странами — Австрией, Германией, Польшей и Словакией», — приводит Aktualne.cz слова главы МИД.

Он отметил, что чешская сторона дальше всего продвинулась в переговорах об открытии границ с австрийцами и словаками.

«Наиболее тяжёлые (переговоры), очевидно, будут с Польшей», — отметил он.

Чешские граждане с 24 апреля могут выезжать за границу с прохождением двухнедельного домашнего карантина после возвращения на родину.

Ранее правительство Чехии одобрило продление режима ЧП до 25 мая.