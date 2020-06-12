В МИД КНДР назвали безнадёжным состояние отношений с США

12 июня 2020     14
В МИД КНДР назвали безнадёжным состояние отношений с США

Отношения КНДР и США вернулись к безнадёжному состоянию и продолжают ухудшаться. Об этом заявил глава северокорейского МИД Ли Сон Гвон.

«Надежда на улучшение отношений КНДР и США, которые витали в воздухе два года назад и привлекали всеобщее внимание, вернулись к безнадёжности, характеризующейся нарастающим ухудшением», — приводит РИА Новости его слова.

30 июня 2019 года президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын завершили переговоры в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове.

В декабре 2019 года Трамп рассказал, что отрицает возможность осуществления Пхеньяном враждебных действий в отношении Вашингтона.

Источник: Россия Сегодня

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