Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала пожары в чернобыльской зоне на Украине.
В МИД России прокомментировали пожары в чернобыльской зоне
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В МИД России прокомментировали пожары в чернобыльской зоне
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