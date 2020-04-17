В МИД России прокомментировали пожары в чернобыльской зоне

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала пожары в чернобыльской зоне на Украине.

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В МИД России прокомментировали пожары в чернобыльской зоне 15:58 Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала пожары в чернобыльской зоне на Украине. Источник: Россия Сегодня



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