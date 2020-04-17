В МИД России прокомментировали пожары в чернобыльской зоне

17 апреля 2020     7
В МИД России прокомментировали пожары в чернобыльской зоне

15:58

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала пожары в чернобыльской зоне на Украине.

Источник: Россия Сегодня

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В МИД России прокомментировали пожары в чернобыльской зоне
В МИД России прокомментировали пожары в чернобыльской зоне

15:58 Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала пожары в чернобыльской зоне на Украине. Источник: Россия Сегодня


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