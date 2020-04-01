В Минспорта отреагировали на призыв к отставке главы СБР Драчёва

Министр спорта Олег Матыцин выразил обеспокоенность ситуацией с призывом ветеранов биатлона, тренеров и представителей судейского корпуса к отставке президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва.

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«Министерство спорта обеспокоено последними событиями в российском биатлоне и информацией о разногласиях между руководством Союза биатлонистов России и представителями биатлонной общественности», — цитирует Матыцина пресс-служба ведомства.

По его словам, заочное выяснение отношений в организации является неприемлемым, а в ситуации с распространением коронавируса биатлонной общественности необходимо сплотиться и проявлять солидарность.

«В будущем считаем необходимым наладить открытый и цивилизованный диалог с участием всех заинтересованных сторон внутри СБР, чтобы решить накопившиеся острые вопросы в формате, определённом Уставом организации. Уверены, что любая спортивная федерация должна строить свою работу на принципах взаимоуважения между спортсменами, тренерами, судейским корпусом, управленческими структурами», — добавил Матыцин.

53-летний Драчёв возглавляет СБР с мая 2018 года. 1 апреля 24 человека подписали письмо с призывом к отставке главы организации. Подписавшиеся считают, что за период работы на посту президента СБР Драчёв не оправдал оказанного ему доверия. По их мнению, он не только не выполнил своих предвыборных обещаний, но и усугубил старые проблемы.

Ранее сообщалось, что правление СБР рассмотрит письмо с призывом к отставке Драчёва.