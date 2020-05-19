В Минздраве обозначили сроки завершения эпидемии коронавируса в стране

Главный внештатный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова обозначила сроки завершения эпидемии коронавируса в стране. Об этом она рассказала в эфире программы «Док-ток »на Первом канале, передает ТАСС.

По ее словам, эпидемия может завершиться к июлю. «Надо постепенно все-таки высвобождаться от такого понятия как карантин и постепенно выходить», — сказала Малинникова.

Она отметила, что даже если в России будут еще всплески по росту числа заразившихся новым коронавирусом, они не будут пиковыми. «Всплески — это не пики, и они все равно имеют определенную тенденцию к снижению», — пояснила она.

Директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин в свою очередь указал, что жители страны за время пандемии приучились к базовым правилам гигиены, что является жизненно важным навыкам, которые близки к инстинкту самосохранения. «Именно с ними мы должны идти вперед, чтобы пошагово выходить из этого положения», — заявил он.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко обозначил сроки появления вакцины от коронавируса. По его словам, она появится к концу июля в случае успешных клинических испытаний. Мурашко добавил, что уже есть «обнадеживающие» результаты, которые говорят о том, что тестирование может вскоре выйти на финальную стадию.

По состоянию на 19 мая в России выявлено 290 678 заразившихся коронавирусом в 85 регионах страны. За последние сутки зарегистрировано 8926 новых случаев инфицирования. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 70 тысяч человек. За весь период скончались 2722 человека.

//нет времени на отдых. Пирогова V3 .oscar-link { display: block; width: 100%; height: 0; padding-bottom: 55.55%; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; background-image: url("https://icdn.lenta.ru/images/2020/05/13/18/20200513185815804/original_37fd7218fea1be435f9cb624872c9f53.png"); } @media screen and (min-width: 769px) { .oscar-link { padding-bottom: 40.32%; background-image: url("https://icdn.lenta.ru/images/2020/05/13/18/20200513185805279/original_315ac53465a8f79c496fb7120099fdf8.png"); } }

Источник: Лента.Ру