В Минздраве обозначили сроки завершения эпидемии коронавируса в стране

Главный внештатный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова обозначила сроки завершения эпидемии коронавируса в стране. Об этом она рассказала в эфире программы «Док-ток »на Первом канале, передает ТАСС.
По ее словам, эпидемия может завершиться к июлю. «Надо постепенно все-таки высвобождаться от такого понятия как карантин и постепенно выходить», — сказала Малинникова.
Она отметила, что даже если в России будут еще всплески по росту числа заразившихся новым коронавирусом, они не будут пиковыми. «Всплески — это не пики, и они все равно имеют определенную тенденцию к снижению», — пояснила она.
Директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин в свою очередь указал, что жители страны за время пандемии приучились к базовым правилам гигиены, что является жизненно важным навыкам, которые близки к инстинкту самосохранения. «Именно с ними мы должны идти вперед, чтобы пошагово выходить из этого положения», — заявил он.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко обозначил сроки появления вакцины от коронавируса. По его словам, она появится к концу июля в случае успешных клинических испытаний. Мурашко добавил, что уже есть «обнадеживающие» результаты, которые говорят о том, что тестирование может вскоре выйти на финальную стадию.
По состоянию на 19 мая в России выявлено 290 678 заразившихся коронавирусом в 85 регионах страны. За последние сутки зарегистрировано 8926 новых случаев инфицирования. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 70 тысяч человек. За весь период скончались 2722 человека.
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Источник: Лента.Ру