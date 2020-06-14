В Минздраве оценили статистику самоубийств в период самоизоляции

Руководитель НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского, главный внештатный психиатром Минздрава России Зураб Кекелидзе оценил влияние самоизоляции на статистику самоубийств. Об этом он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».
По его предположению, в России не стало больше самоубийств, однако в настоящее время точные цифры пока недоступны. Кекелидзе отметил, что карантинные меры, в том числе запрет выходить на прогулки, не повлияли на статистику. Сдерживающим фактором стало то, что люди «стали более внимательны в последние месяцы» и стараются больше друг друга поддерживать, а также чаще видятся, поскольку находятся дома в самоизоляции.
В то же время, по словам главного внештатного психиатра Минздрава, на карантине увеличились случаи домашнего насилия. Причиной роста этого явления стала не агрессия, а внутреннее напряжение, заверил он. «Наше общество не антагонистично. Когда мы живем обычной жизнью, мы видимся не так часто со своими близкими», — объяснил он.
Кекелидзе призвал выработать удобный распорядок дня для каждого, включая детей, и внимательно относиться к просьбам близких людей, избегая ущемления чьих-либо интересов.
В конце мая россиянам дали советы по борьбе с одиночеством в самоизоляции. Им порекомендовали заняться самообразованием и волонтерской деятельностью. По словам психолога, в условиях введенных из-за распространения коронавируса ограничений у людей, которые живут одни, появилось много свободного времени: его следует проводить с пользой, занимаясь изучением того, на что времени раньше не хватало, например, при помощи различных онлайн-курсов.
.covid { display: block; position: relative; width: 100%; max-width: 620px; margin: 20px auto; padding: 13px 15px 17px; box-sizing: border-box; background-color: #fff; border: 1px solid #eaeaea; border-radius: 6px; text-decoration: none; } .covid__arrow { position: absolute; width: 17px; height: 1px; bottom: 22px; right: 15px; background: #292929; } .covid__arrow:before, .covid__arrow:after { display: block; position: absolute; content: ''; top: -2px; right: -1px; width: 6px; height: 1px; background: #292929; -webkit-transition: 0.2s background ease-in; transition: 0.2s background ease-in; } .covid__arrow:before { top: -2px; -webkit-transform: rotate(45deg); transform: rotate(45deg); } .covid__arrow:after { top: 2px; -webkit-transform: rotate(-45deg); transform: rotate(-45deg); } .covid__title { margin-bottom: 4px; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: bold; font-size: 16px; line-height: 22px; color: #c33; } .covid__subtitle { max-width: 80%; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18px; color: #292929; } .covid:hover .covid__arrow { background: #c33; } .covid:hover .covid__arrow:before, .covid:hover .covid__arrow:after { background: #c33; } @media screen and (min-width: 768px) { .covid { padding: 18px 29px 20px 20px; background: #f3f3f3; border-color: #f3f3f3; border-radius: 2px; } .covid__title { font-family: 'PT Sans', 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 20px; line-height: 22px; } .covid__subtitle { max-width: 80%; font-family: 'PT Serif', Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 22px; } .covid__arrow { bottom: 27px; right: 19px; } }
Источник: Лента.Ру