В Минздраве оценили статистику самоубийств в период самоизоляции

Руководитель НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского, главный внештатный психиатром Минздрава России Зураб Кекелидзе оценил влияние самоизоляции на статистику самоубийств. Об этом он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».

По его предположению, в России не стало больше самоубийств, однако в настоящее время точные цифры пока недоступны. Кекелидзе отметил, что карантинные меры, в том числе запрет выходить на прогулки, не повлияли на статистику. Сдерживающим фактором стало то, что люди «стали более внимательны в последние месяцы» и стараются больше друг друга поддерживать, а также чаще видятся, поскольку находятся дома в самоизоляции.

В то же время, по словам главного внештатного психиатра Минздрава, на карантине увеличились случаи домашнего насилия. Причиной роста этого явления стала не агрессия, а внутреннее напряжение, заверил он. «Наше общество не антагонистично. Когда мы живем обычной жизнью, мы видимся не так часто со своими близкими», — объяснил он.

Кекелидзе призвал выработать удобный распорядок дня для каждого, включая детей, и внимательно относиться к просьбам близких людей, избегая ущемления чьих-либо интересов.

В конце мая россиянам дали советы по борьбе с одиночеством в самоизоляции. Им порекомендовали заняться самообразованием и волонтерской деятельностью. По словам психолога, в условиях введенных из-за распространения коронавируса ограничений у людей, которые живут одни, появилось много свободного времени: его следует проводить с пользой, занимаясь изучением того, на что времени раньше не хватало, например, при помощи различных онлайн-курсов.

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Источник: Лента.Ру